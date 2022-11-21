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13:15

Экономика

Оставшиеся в России товары IKEA распродадут на "Яндекс Маркете"

Оставшиеся в России товары IKEA распродадут на "Яндекс Маркете"

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Товары IKEA, которые компания не успела распродать до закрытия магазинов, купил "Яндекс Маркет", а это более 20 миллионов позиций. Скоро их обещают разместить на площадке.

Приобрести можно будет товары начиная от кружек и заканчивая мебелью. При этом многие компании уже приспособились и начали производить товары в стиле шведов, которые тоже имеют успех.

Когда начнется распродажа оригиналов? И можно ли рассчитывать на выгодные условия? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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