Оставшиеся в России товары IKEA распродадут на "Яндекс Маркете"

Товары IKEA, которые компания не успела распродать до закрытия магазинов, купил "Яндекс Маркет", а это более 20 миллионов позиций. Скоро их обещают разместить на площадке.

Приобрести можно будет товары начиная от кружек и заканчивая мебелью. При этом многие компании уже приспособились и начали производить товары в стиле шведов, которые тоже имеют успех.

Когда начнется распродажа оригиналов? И можно ли рассчитывать на выгодные условия? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.