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Экономика

Компания Duracell решила уйти из РФ

Компания Duracell решила уйти из РФ

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Компания Duracell уходит из России. Как пишут телеграм-каналы, такое решение приняли акционеры компании.

Запасы намерены распродать, рассчитаться с персоналом и в одностороннем порядке разорвать все действующие контракты. Поставки с завода в Бельгии уже прекратили.

В письме Duracell партнерам говорится, что после ликвидации компания не намерена распространять или иным образом делать доступной свою продукцию на российском рынке. Между тем, один из официальных дилеров Duracell в России заявил, что не получал уведомлений о возможном прекращении работы компании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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