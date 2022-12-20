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Экономика

"Актуальный репортаж": компания "Соллерс" начала продавать автомобили под своим брендом

"Актуальный репортаж": компания "Соллерс" начала продавать автомобили под своим брендом

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Компания "Соллерс" начала продавать коммерческие автомобили под своим брендом. Пока купить можно модели "Атлант" и "Арго". По планам компании, они станут полноценной заменой ушедшему с российского рынка Ford Transit.

Сколько стоят российские коммерческие грузовики? Что происходит на рынке грузовых перевозок? И как изменились цены с началом автомобильного импортозамещения? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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