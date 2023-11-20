Новая штаб-квартира "Тинькофф" открылась на Грузинском Валу

"Тинькофф" открыл свою новую штаб-квартиру в Москве на Грузинском Валу. Офис создали по концепции "город в городе". Ее суть заключается в специальном зонировании: в помещении можно не только работать, но и отдыхать.

В компании отметили, что в новом офисе будут находиться фитнес, салон красоты, аптеки, кафе и рестораны и дом быта. Подробнее о том, как создавалось рабочее пространство, – в эфире телеканала Москва 24.