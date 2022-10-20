"Вкусно – и точка" повысила цены на шесть позиций в меню на 5–10%

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" повысила цены. С 20 октября на 5–10% подорожали шесть из 300 позиций меню, подчеркнули в пресс-службе сети.

В компании заявили, что вынуждены повысить цены за ростом себестоимости продуктов. В частности, изменения коснутся бургеров. Так, "Биг спешл" будет стоить около 290 рублей вместо 269, "Гранд" – 175 рублей вместо 164, а классический гамбургер с 55 рублей подорожает на четыре рубля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.