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20 сентября, 06:45

Экономика

Количество предпринимателей в сфере столичного образования выросло почти на треть

Количество предпринимателей в сфере столичного образования выросло почти на треть

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Почти на треть увеличилось за три года число предпринимателей, работающих в сфере столичного образования. На данный момент их в Москве 14 тысяч. Среди них – владельцы частных школ, детских садов, организаторы досуговых центров, языковых курсов и репетиторы.

Почему в этом направлении отмечают серьезный рост? Как город помогает малому и среднему бизнесу в развитии? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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