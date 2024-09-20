Количество предпринимателей в сфере столичного образования выросло почти на треть

Почти на треть увеличилось за три года число предпринимателей, работающих в сфере столичного образования. На данный момент их в Москве 14 тысяч. Среди них – владельцы частных школ, детских садов, организаторы досуговых центров, языковых курсов и репетиторы.

Почему в этом направлении отмечают серьезный рост? Как город помогает малому и среднему бизнесу в развитии? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.