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20 апреля, 23:15

Экономика

Немецкая компания Henkel продала бизнес российским инвесторам за 54 миллиарда рублей

Немецкая компания Henkel продала бизнес российским инвесторам за 54 миллиарда рублей

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Немецкая компания Henkel продает бизнес в России местным инвесторам. Об этом копания сообщила на своем официальном сайте. Стоимость сделки составит 54 миллиарда рублей.

Концерн выпускал косметику и бытовую химию под брендами Schwarzkopf, Syoss, Fa и Persil.

Новая компания будет называться LAB Industries. Гендиректор российской компании Сергей Быковских заявил, что особое внимание будет уделено сохранению рабочих мест, качеству и увеличению производства.

Henkel работала в РФ с 1991 года. Российский бизнес ежегодно приносил ей около миллиарда долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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