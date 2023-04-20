Немецкая компания Henkel продала бизнес российским инвесторам за 54 миллиарда рублей

Немецкая компания Henkel продает бизнес в России местным инвесторам. Об этом копания сообщила на своем официальном сайте. Стоимость сделки составит 54 миллиарда рублей.

Концерн выпускал косметику и бытовую химию под брендами Schwarzkopf, Syoss, Fa и Persil.

Новая компания будет называться LAB Industries. Гендиректор российской компании Сергей Быковских заявил, что особое внимание будет уделено сохранению рабочих мест, качеству и увеличению производства.

Henkel работала в РФ с 1991 года. Российский бизнес ежегодно приносил ей около миллиарда долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

