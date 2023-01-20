Рост производства парфюмерии в РФ превысил 10% в 2022 году

В парфюмерной отрасли зафиксировали устойчивый рост доли отечественных производителей. По итогам 2022 года производство выросло более чем на 10%, согласно предварительным данным Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии.

Стало известно, что более 60% флаконов, проданных в 2022 году, были отечественного производства. Также в 2022 году на 4% выросла доля парфюмерии из Польши, а доля поставщиков из Франции сократилась почти на 5%.

Нет ли дефицита на полках столичных магазинов? Какой ассортимент представлен? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.