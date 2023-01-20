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Экономика

В парфюмерной отрасли в РФ зафиксировали рост доли отечественных производителей

В парфюмерной отрасли в РФ зафиксировали рост доли отечественных производителей

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Доля европейской парфюмерии уменьшилась на 40% в России в 2022 году

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Доля европейской парфюмерно-косметической продукции уменьшилась на 40% в России в 2022 году. Также стало известно, что доля поставщиков из Франции сократилась почти на 5%, а доля парфюмерии из Польши выросла на 4%.

При этом в парфюмерной отрасли в РФ зафиксировали устойчивый рост доли отечественных производителей. Несмотря на трудности с доступностью сырья и логистикой, производство выросло более чем на 10%, согласно предварительным данным Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии.

Нет ли дефицита на полках столичных магазинов? Какой ассортимент представлен? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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