В парфюмерной отрасли в РФ зафиксировали рост доли отечественных производителей

Доля европейской парфюмерно-косметической продукции уменьшилась на 40% в России в 2022 году. Также стало известно, что доля поставщиков из Франции сократилась почти на 5%, а доля парфюмерии из Польши выросла на 4%.

При этом в парфюмерной отрасли в РФ зафиксировали устойчивый рост доли отечественных производителей. Несмотря на трудности с доступностью сырья и логистикой, производство выросло более чем на 10%, согласно предварительным данным Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии.

Нет ли дефицита на полках столичных магазинов? Какой ассортимент представлен? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.