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Экономика

Доля европейской парфюмерии уменьшилась на 40% в России в 2022 году

Доля европейской парфюмерии уменьшилась на 40% в России в 2022 году

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По словам маркетологов, доля европейской парфюмерно-косметической продукции уменьшилась на 40% в России в 2022 году. Также стало известно, что доля поставщиков из Франции сократилась почти на 5%.

Однако в парфюмерной отрасли зафиксировали устойчивый рост доли отечественных производителей. Несмотря на трудности с доступностью сырья и логистикой, производство выросло более чем на 10%, согласно предварительным данным Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии.

Какие производители лидируют на полках магазинов? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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