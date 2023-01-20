Доля европейской парфюмерии уменьшилась на 40% в России в 2022 году

По словам маркетологов, доля европейской парфюмерно-косметической продукции уменьшилась на 40% в России в 2022 году. Также стало известно, что доля поставщиков из Франции сократилась почти на 5%.

Однако в парфюмерной отрасли зафиксировали устойчивый рост доли отечественных производителей. Несмотря на трудности с доступностью сырья и логистикой, производство выросло более чем на 10%, согласно предварительным данным Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии.

Какие производители лидируют на полках магазинов? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.