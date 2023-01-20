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11:45

Экономика

Рост производства парфюмерно-косметической продукции в РФ в 2022 году превысил 10%

Рост производства парфюмерно-косметической продукции в РФ в 2022 году превысил 10%

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В парфюмерной отрасли зафиксировали устойчивый рост доли отечественных производителей. По итогам 2022 года производство выросло более чем на 10%, согласно предварительным данным Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии. И это несмотря на трудности с доступностью сырья и логистикой.

В 2022 году также на 4% выросла доля парфюмерии из Польши, а доля поставщиков из Франции сократилась почти на 5%. Ароматы каких производителей лидируют на полках?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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