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"Актуальный репортаж": запасы чипсов Pringles закончились в российских магазинах

"Актуальный репортаж": запасы чипсов Pringles закончились в российских магазинах

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В России закончились запасы чипсов Pringles. Дело в том, что больше этот вид чипсов в страну не поставляют. О приостановке поставок американский производитель заявил еще весной 2022 года. Летом чипсы удалось привезти по параллельному импорту, но потом они снова пропали из продажи.

Есть ли замена среди отечественной продукции и отличались ли Pringles от конкурентов чем-то, кроме упаковки? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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