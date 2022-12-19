"Актуальный репортаж": запасы чипсов Pringles закончились в российских магазинах

В России закончились запасы чипсов Pringles. Дело в том, что больше этот вид чипсов в страну не поставляют. О приостановке поставок американский производитель заявил еще весной 2022 года. Летом чипсы удалось привезти по параллельному импорту, но потом они снова пропали из продажи.

Есть ли замена среди отечественной продукции и отличались ли Pringles от конкурентов чем-то, кроме упаковки? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.