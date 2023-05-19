Арабская сеть магазинов Babyshop планирует выйти на российский рынок

Арабская сеть магазинов для мам и детей Babyshop планирует выйти на российский рынок. Сеть основали в Бахрейне в 1973 году. Позже она вошла в один из крупнейших конгломератов торговли и гостиничного бизнеса на Ближнем Востоке, в Африке и в Индии. На данный момент уже открыто 215 магазинов бренда в 12 странах.

Компания рассматривает варианты для открытия первых магазинов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.