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19 мая, 20:00

Экономика

Арабская сеть магазинов Babyshop планирует выйти на российский рынок

Арабская сеть магазинов Babyshop планирует выйти на российский рынок

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Арабская сеть магазинов для мам и детей Babyshop планирует выйти на российский рынок. Сеть основали в Бахрейне в 1973 году. Позже она вошла в один из крупнейших конгломератов торговли и гостиничного бизнеса на Ближнем Востоке, в Африке и в Индии. На данный момент уже открыто 215 магазинов бренда в 12 странах.

Компания рассматривает варианты для открытия первых магазинов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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