Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру среды

В Москве с прилавков магазинов начали пропадать духи люксовых европейских брендов. В дефиците, как утверждают посетители, уже оказались Yves Saint Laurent, Chanel и другие марки.

В последний год брендовые ароматы привозили в столицу из региональных запасов, но они начали заканчиваться.

Ресторану KFC в центре Москвы меняет вывеску. На 1-ой Тверской-Ямской улице появится Rostic’s. В Сети появились кадры на которых видно как вывеску KFC выбрасывают. Первая точка обновленного заведения должна заработать уже 25-го апреля.

Бренд Women’ secret может возобновить работу в России, об этом пишут СМИ со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости.

Согласно их сведениям, испанская компания, которая владеет брендом, намерена передать некоторые точки продаж белорусскому франчайзи Fashion House. Магазины будут работать под прежней вывеской и продавать коллекцию бренда.

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