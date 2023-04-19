Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля, 21:00

Экономика

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру среды

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру среды

Кадры со снятием вывески KFC ресторана на 1-й Тверской-Ямской попали в Сеть

Люксовая парфюмерия стала исчезать из российских магазинов – СМИ

Дорогая парфюмерия стала пропадать из российских магазинов – СМИ

"Автодом" приобрел российский завод Mercedes в Подмосковье

Бренд Women’secret может возобновить работу в России – СМИ

Люксовая парфюмерия стала исчезать из российских магазинов – СМИ

Флагманский Rostic’s откроется на месте KFC в центре Москвы 25 апреля

Новости часа: Мишустин рассказал о программе модернизации инфраструктуры в РФ

Первый белорусский аналог IKEA открыли в Москве

В Москве с прилавков магазинов начали пропадать духи люксовых европейских брендов. В дефиците, как утверждают посетители, уже оказались Yves Saint Laurent, Chanel и другие марки.

В последний год брендовые ароматы привозили в столицу из региональных запасов, но они начали заканчиваться.

Ресторану KFC в центре Москвы меняет вывеску. На 1-ой Тверской-Ямской улице появится Rostic’s. В Сети появились кадры на которых видно как вывеску KFC выбрасывают. Первая точка обновленного заведения должна заработать уже 25-го апреля.

Бренд Women’ secret может возобновить работу в России, об этом пишут СМИ со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости.

Согласно их сведениям, испанская компания, которая владеет брендом, намерена передать некоторые точки продаж белорусскому франчайзи Fashion House. Магазины будут работать под прежней вывеской и продавать коллекцию бренда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикагородвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика