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19 февраля, 07:15

Общество

Москва 24 предложила горожанам продегустировать настоящую Coca-Cola и ее аналоги

Москва 24 предложила горожанам продегустировать настоящую Coca-Cola и ее аналоги

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Отечественная продукция успешно заменила многие зарубежные товары, в том числе Coca-Cola. Москва 24 решила провести эксперимент, предложив горожанам продегустировать напитки и определить, где оригинальный американский продукт, а где – его аналоги.

Первый участник теста ошибся в своих предположениях и решил, что Coca-Cola – это образец под № 1. Второй респондент тоже не угадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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