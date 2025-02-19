Москва 24 предложила горожанам продегустировать настоящую Coca-Cola и ее аналоги

Отечественная продукция успешно заменила многие зарубежные товары, в том числе Coca-Cola. Москва 24 решила провести эксперимент, предложив горожанам продегустировать напитки и определить, где оригинальный американский продукт, а где – его аналоги.

Первый участник теста ошибся в своих предположениях и решил, что Coca-Cola – это образец под № 1. Второй респондент тоже не угадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.