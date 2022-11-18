Стал известен покупатель бизнеса Mothercare в РФ

Дистрибьютер и продавец одежды "Джамилько" может стать покупателем бизнеса Mothercare в России. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) от ретейлера поступило соответствующее обращение.

Компания может стать владельцем "Монэкс Трейдинг". Предприятие развивало в России бренды Mothercare, Victoria's Secret и другие.

Как планируют осуществить эту сделку? Какие магазины входят в состав компании-покупателя? И какие бренды уже заменили Mothercare? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.

