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Экономика

Стал известен покупатель бизнеса Mothercare в РФ

Стал известен покупатель бизнеса Mothercare в РФ

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Дистрибьютер и продавец одежды "Джамилько" может стать покупателем бизнеса Mothercare в России. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) от ретейлера поступило соответствующее обращение.

Компания может стать владельцем "Монэкс Трейдинг". Предприятие развивало в России бренды Mothercare, Victoria's Secret и другие.

Как планируют осуществить эту сделку? Какие магазины входят в состав компании-покупателя? И какие бренды уже заменили Mothercare? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.

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