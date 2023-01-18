Сбербанк начал работать в Крыму

Сбербанк объявил о начале работы в Крыму. Как рассказали в пресс-службе кредитной организации, офисы откроются в первом полугодии 2023 года. Часть банкоматов уже установлена, а в течение года сеть заработает на всем полуострове.

Откроется офис и в Севастополе, в данный момент для него выбирают место. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, раньше, чтобы оформить банковскую карту, приходилось ездить в Тамань, это первый населенный пункт за Крымским мостом.

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