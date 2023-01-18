Функция возврата товаров от частных продавцов появилась на сайте "Авито"

Сервис "Авито" в тестовом режиме запустил функцию возврата товаров, купленных у частных продавцов. Теперь покупатели в течение двух недель имеют право вернуть товар. Раньше такая схема работы была возможна только с юридическими лицами, которые размещают свою продукцию на платформе.

Нововведение уже вызвало у пользователей много вопросов. Например, как сайт "Авито" будет защищать интересы продавцов в случае необоснованной претензии к товару? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.