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Экономика

Функция возврата товаров от частных продавцов появилась на сайте "Авито"

Функция возврата товаров от частных продавцов появилась на сайте "Авито"

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Сервис "Авито" в тестовом режиме запустил функцию возврата товаров, купленных у частных продавцов. Теперь покупатели в течение двух недель имеют право вернуть товар. Раньше такая схема работы была возможна только с юридическими лицами, которые размещают свою продукцию на платформе.

Нововведение уже вызвало у пользователей много вопросов. Например, как сайт "Авито" будет защищать интересы продавцов в случае необоснованной претензии к товару? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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