Сотрудники офисов Х5 Group выйдут на работу в торговые залы супермаркетов

Ритейлер Х5 Group ежегодно устраивает акцию "Х5-ница". Это означает, что сотрудники офисов, включая руководителей и топ-менеджеров, будут выбирать дату и выходить на помощь работникам супермаркетов в период с середины ноября до конца декабря.

Вдобавок к этому, компания работает над повышением эффективности обслуживания покупателей. Многие процессы уже автоматизированы. Например, в магазинах установлены более 30 тысяч касс самообслуживания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.