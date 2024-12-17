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17 декабря, 18:15

Экономика

Сотрудники офисов Х5 Group выйдут на работу в торговые залы супермаркетов

Сотрудники офисов Х5 Group выйдут на работу в торговые залы супермаркетов

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Ритейлер Х5 Group ежегодно устраивает акцию "Х5-ница". Это означает, что сотрудники офисов, включая руководителей и топ-менеджеров, будут выбирать дату и выходить на помощь работникам супермаркетов в период с середины ноября до конца декабря.

Вдобавок к этому, компания работает над повышением эффективности обслуживания покупателей. Многие процессы уже автоматизированы. Например, в магазинах установлены более 30 тысяч касс самообслуживания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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