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Экономика

Прием заявок на гранты для малого и среднего предпринимательства стартовал в столице

Прием заявок на гранты для малого и среднего предпринимательства стартовал в столице

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В Москве начали прием заявок на гранты для малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Денежными средствами можно компенсировать расходы на покупку и лизинг оборудования. С начала 2023 года уже одобрили 264 заявки более чем на 600 миллионов рублей. Так, например, финансирование получили полиграфические, металлообрабатывающие предприятия, производители одежды, пищевой продукции и техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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