В Роспатенте одобрили заявку IKEA на новый товарный знак

Шведский бренд IKEA получил положительное решение от Роспатента на регистрацию нового товарного знака в России. Это первая подобная регистрация после того, как компания приостановила работу в стране весной 2022 года.

Тогда были закрыты магазины, склады и фабрики, а в 2023 году проданы центральный офис и сеть торговых центров "Мега". Заявки на регистрацию четырех новых товарных знаков были поданы летом 2023 года. Одна из них получила одобрение 17 апреля.

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