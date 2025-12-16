Маск стал первым в истории человеком с состоянием более 600 млрд долларов

Американский миллиардер Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 600 миллиардов долларов. Об этом сообщает Forbes.

Новый рекорд был установлен после оценки компании SpaceX в 800 миллиардов долларов перед планируемым размещением акций в будущем году, которое может стать крупнейшим в истории.

Маск владеет 42% акций SpaceX. Кроме того, значительный вклад в его состояние внесла доля в Tesla, оцениваемая почти в 200 миллиардов долларов, а также компания xAI, развивающая чат-бот Grok на базе нейросети, оцененная в более 200 миллиардов долларов.

Благодаря этому Маск уверенно движется к достижению статуса триллионера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.