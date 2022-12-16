Компания H&M отказалась платить по счетам за аренду помещений в РФ

Торговые центры начали подавать иски в суд против ушедшего из России H&M. Шведский ретейлер отказался платить по счетам. Компания задолжала за аренду помещений около одного миллиарда рублей, несмотря на вырученные от финальной распродажи средства.

Отмечается, что уже подано 15 исков. По одному из них на счету российского юрлица H&M было арестовано 215 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.