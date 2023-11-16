В Генпрокуратуре РФ сообщили, что Wildberries изменила 20 пунктов правил в своей работе

Генпрокуратура заставила маркетплейс Wildberries изменить правила торговли в пользу покупателей. Речь идет сразу о 20 пунктах, которые заинтересовали ведомство во время проверки.

Например, с покупателей сняли обязанности проверять качество товара при получении, датой возврата будут считать момент отказа от него. Помимо этого, маркетплейс теперь сможет переносить доставку только при согласии покупателя, а последний имеет полное право отказаться от покупки, в том числе от технически сложных устройств. А еще сокращен срок рассмотрения претензий о замене товара.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.