Крупный турецкий производитель мебели выйдет на российский рынок

На российский рынок в ближайшее время придет бренд Kelebek – крупный турецкий производитель мебели. Первый флагманский магазин площадью 1 300 квадратных метров откроется в ТЦ "Мега Теплый Стан" в июле.

Как уточнили в компании, вся их продукция сертифицирована. Она прошла проверку и соответствует требованиям российского законодательства. Там также подчеркнули, что выход на российский рынок является большим событием для всей корпорации.

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