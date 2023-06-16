Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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16 июня, 12:55

Экономика

Крупный турецкий производитель мебели выйдет на российский рынок

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На российский рынок в ближайшее время придет бренд Kelebek – крупный турецкий производитель мебели. Первый флагманский магазин площадью 1 300 квадратных метров откроется в ТЦ "Мега Теплый Стан" в июле.

Как уточнили в компании, вся их продукция сертифицирована. Она прошла проверку и соответствует требованиям российского законодательства. Там также подчеркнули, что выход на российский рынок является большим событием для всей корпорации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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