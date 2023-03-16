Coca-Cola осталась в топе продаж в магазинах, несмотря на уход из России

Coca-Cola по-прежнему остается в топе продаж у российских потребителей. Компания покинула отечественный рынок год назад, но на прилавках магазинов американскую газировку все равно можно найти.

Партии завозят в Россию из других стран. Например, из Турции. Однако Coca-Cola расположилась лишь на втором месте по продажам среди газированных напитков. Абсолютное лидерство – за "Добрый Cola". Замыкают тройку напитки "Черноголовки". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.