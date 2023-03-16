14:30Экономика
Новости часа: Wildberries приостановил списания с ПВЗ за подмену товаров
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Wildberries временно приостанавливает списания с пунктов выдачи за подмену товаров. Об этом сообщили в компании.
Пожар произошел в здании Погрануправления по Ростовской области. Огонь распространился на площади почти тысяча квадратных метров, заявили в МЧС.
Турпоток по России в 2023 году может превысить допандемийный показатель. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.