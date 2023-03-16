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Новости

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Экономика

Новости часа: Wildberries приостановил списания с ПВЗ за подмену товаров

Новости часа: Wildberries приостановил списания с ПВЗ за подмену товаров

Wildberries временно приостановил списания с пунктов выдачи за подмену товаров

Новости часа: Минтруд и Генпрокуратура разбираются в ситуации вокруг Wildberries

Предприниматели из Москвы планируют расширить экспорт в Латинскую Америку

Владельцы пунктов выдачи Wildberries рассказали о временном закрытии своих точек

В ГД пообещали помочь владельцам пунктов выдачи заказов Wildberries

Wildberries закрыл несколько пунктов выдачи заказов из-за забастовки 15 марта

В Wildberries заявили о возможности получить заказы в пунктах выдачи без ограничений

Сеть Papa John's может продолжить работу в России самостоятельно

Новости часа: Мишустин сообщил, где откроют отделения Фонда поддержки семей погибших в СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Wildberries временно приостанавливает списания с пунктов выдачи за подмену товаров. Об этом сообщили в компании.

Пожар произошел в здании Погрануправления по Ростовской области. Огонь распространился на площади почти тысяча квадратных метров, заявили в МЧС.

Турпоток по России в 2023 году может превысить допандемийный показатель. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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