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Экономика

Wildberries временно приостановил списания с пунктов выдачи за подмену товаров

Wildberries временно приостановил списания с пунктов выдачи за подмену товаров

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Wildberries пошел навстречу владельцам пунктов выдачи, устроившим забастовку. Компания начала возвращать им деньги, списанные за подмены товаров. Как рассказали в маркетплейсе, уже отменили порядка 10 тысяч некорректных штрафов. Новых списаний тоже не будет, пока не доработают систему контроля подмен.

В начале марта Wildberries отредактировал оферту и запретил оспаривать подмены. Из-за этого владельцев пунктов выдачи начали штрафовать на полную стоимость товаров, которые им возвращали покупатели. В итоге партнеры Wildberries решились на забастовку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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