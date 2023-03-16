Новости часа: Минтруд и Генпрокуратура разбираются в ситуации вокруг Wildberries

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минтруд и Генпрокуратура разбираются в ситуации вокруг Wildberries. Об этом сообщил глава министерства труда Антон Котяков.

Врачи смогут удаленно наблюдать за здоровьем москвичей с хроническими заболеваниями. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Учебник истории с разделом про СВО будет готов к началу учебного года. Об этом заявили в Минпросвещения.