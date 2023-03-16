Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Экономика

Новости часа: Минтруд и Генпрокуратура разбираются в ситуации вокруг Wildberries

Новости часа: Минтруд и Генпрокуратура разбираются в ситуации вокруг Wildberries

Предприниматели из Москвы планируют расширить экспорт в Латинскую Америку

Владельцы пунктов выдачи Wildberries рассказали о временном закрытии своих точек

В ГД пообещали помочь владельцам пунктов выдачи заказов Wildberries

Wildberries закрыл несколько пунктов выдачи заказов из-за забастовки 15 марта

В Wildberries заявили о возможности получить заказы в пунктах выдачи без ограничений

Сеть Papa John's может продолжить работу в России самостоятельно

Новости часа: Мишустин сообщил, где откроют отделения Фонда поддержки семей погибших в СВО

Новости часа: Собянин рассказал об увеличении количества услуг в центрах "Мои документы"

Пункты выдачи Wildberries, принявшие участие в забастовке, отключили от системы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минтруд и Генпрокуратура разбираются в ситуации вокруг Wildberries. Об этом сообщил глава министерства труда Антон Котяков.

Врачи смогут удаленно наблюдать за здоровьем москвичей с хроническими заболеваниями. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Учебник истории с разделом про СВО будет готов к началу учебного года. Об этом заявили в Минпросвещения.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика