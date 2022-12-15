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Новости

15 декабря, 14:30

M24.RU

Пресс-конференция, посвященная защите прав предпринимателей, прошла в столице

Пресс-конференция, посвященная защите прав предпринимателей, прошла в столице

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15 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Итоги работы команды уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве за 2022 год".

Перед журналистами выступили:

  • уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева;
  • Общественный уполномоченный по развитию экспорта и внешних связей Юрий Шилов (онлайн);
  • общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса, сопредседатель межотраслевого совета при уполномоченном, ресторатор Сергей Миронов;
  • эксперт Pro Bono Publico при уполномоченном, адвокат Андрей Крупский;
  • общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей в уголовном процессе, руководитель общественной приемной уполномоченного, эксперт Pro Bono Publico, управляющий партнер адвокатского бюро Вячеслав Леонтьев.
бизнесгородпресс-конференция
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