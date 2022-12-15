15 декабря, 14:30M24.RU
Пресс-конференция, посвященная защите прав предпринимателей, прошла в столице
15 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Итоги работы команды уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве за 2022 год".
Перед журналистами выступили:
- уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева;
- Общественный уполномоченный по развитию экспорта и внешних связей Юрий Шилов (онлайн);
- общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса, сопредседатель межотраслевого совета при уполномоченном, ресторатор Сергей Миронов;
- эксперт Pro Bono Publico при уполномоченном, адвокат Андрей Крупский;
- общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей в уголовном процессе, руководитель общественной приемной уполномоченного, эксперт Pro Bono Publico, управляющий партнер адвокатского бюро Вячеслав Леонтьев.