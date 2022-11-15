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Новости

15 ноября, 21:15

Экономика

Toyota начала сокращать сотрудников своего завода в Петербурге

Toyota начала сокращать сотрудников своего завода в Петербурге

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Toyota начала сокращать сотрудников своего завода в Петербурге. Об этом сообщили в городском комитете по труду и занятости населения.

При этом, как уточняется, компания вынесла персональное предложение каждому сотруднику. Оно включает выплату от 12 средних зарплат, сохранение ДМС на протяжении года, а также компенсацию до 50 тысяч рублей на обучение и повышение квалификации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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