15 сентября, 07:45

Город

Городские бренды продемонстрируют сезонные коллекции в рамках "Сделано в Москве"

Постаматы начали устанавливать в новостройках по программе реновации в Москве

Москвичи оформили почти 13,5 тыс документов на квартиры по реновации за лето

Арендодателям напомнили об ответственности за отказ жильцам в регистрации

В РФ могут ужесточить наказание за передачу управления питбайком и авто детям

В России предложили выдавать бесплатное жилье учителям с 25-летним стажем

В России запретили продажу суррогатных удерживающих устройств для детей

289 детей родились в Москве 14 сентября

Музейная неделя стартовала в Москве

Российские войска уничтожили технику ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

Новые коллекции представят столичные бренды в магазинах проекта "Сделано в Москве". В октябре на полках появятся товары 25 производителей верхней одежды, теплых аксессуаров и стильной обуви.

Фирменные торговые точки проекта работают в кластере "Ломоносов" и районных центрах "Место встречи Бирюсинка", "Место встречи Байконур", "Место встречи Марс" и "Место встречи Ангара".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

