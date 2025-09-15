Городские бренды продемонстрируют сезонные коллекции в рамках "Сделано в Москве"

Новые коллекции представят столичные бренды в магазинах проекта "Сделано в Москве". В октябре на полках появятся товары 25 производителей верхней одежды, теплых аксессуаров и стильной обуви.

Фирменные торговые точки проекта работают в кластере "Ломоносов" и районных центрах "Место встречи Бирюсинка", "Место встречи Байконур", "Место встречи Марс" и "Место встречи Ангара".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.