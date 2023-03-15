17:15Экономика
В Wildberries заявили о возможности получить заказы в пунктах выдачи без ограничений
Получить заказы в пунктах Wildberries можно без ограничений. Об этом сообщили представители компании. Однако некоторые точки закрыты, заявили их владельцы.
По словам партнеров маркетплейса, тех, кто принимал участие в конфликте в столичном офисе 14 марта и решил поддержать забастовку, просто отключают от системы. СМИ сообщили, что из некоторых пунктов даже начали вывозить товар.
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