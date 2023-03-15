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17:15

Экономика

В Wildberries заявили о возможности получить заказы в пунктах выдачи без ограничений

В Wildberries заявили о возможности получить заказы в пунктах выдачи без ограничений

Сеть Papa John's может продолжить работу в России самостоятельно

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Пункты выдачи Wildberries, принявшие участие в забастовке, отключили от системы

Владелец российской сети Papa John's заявил о намерении остаться в РФ

Товары начали вывозить из пунктов Wildberries, принимающих участие в забастовке – СМИ

Из пунктов выдачи Wildberries начали вывозить товары в связи с забастовкой

Некоторые пункты Wildberries в ряде субъектов РФ закрылись из-за забастовки

Сеть пиццерий Papa John's планирует остаться на рынке РФ

Получить заказы в пунктах Wildberries можно без ограничений. Об этом сообщили представители компании. Однако некоторые точки закрыты, заявили их владельцы.

По словам партнеров маркетплейса, тех, кто принимал участие в конфликте в столичном офисе 14 марта и решил поддержать забастовку, просто отключают от системы. СМИ сообщили, что из некоторых пунктов даже начали вывозить товар.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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