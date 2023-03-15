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15:30

Экономика

Владелец российской сети Papa John's заявил о намерении остаться в РФ

Владелец российской сети Papa John's заявил о намерении остаться в РФ

Товары начали вывозить из пунктов Wildberries, принимающих участие в забастовке – СМИ

Из пунктов выдачи Wildberries начали вывозить товары в связи с забастовкой

Некоторые пункты Wildberries в ряде субъектов РФ закрылись из-за забастовки

Сеть пиццерий Papa John's планирует остаться на рынке РФ

Некоторые пункты Wildberries в столичном регионе закрыли из-за забастовки

Сеть пиццерий Papa John's может остаться на российском рынке

Некоторые пункты Wildberries в Москве и области перестали выдавать заказы

Некоторые пункты Wildberries в ряде регионов России закрылись из-за забастовки

Papa John's может продолжить работу в РФ самостоятельно – СМИ

Сеть пиццерий Papa John's планирует остаться в России. Для этого владельцу франшизы придется отделиться от головного американского офиса и продолжить работу самостоятельно.

В компании рассказали, что в ближайшее время посетители пиццерий никаких изменений не заметят. Владелец российской франшизы сети уверил, что Papa John's так и останется в стране и продолжит поддерживать сотрудников компании и партнеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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