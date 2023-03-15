15:30Экономика
Владелец российской сети Papa John's заявил о намерении остаться в РФ
Сеть пиццерий Papa John's планирует остаться в России. Для этого владельцу франшизы придется отделиться от головного американского офиса и продолжить работу самостоятельно.
В компании рассказали, что в ближайшее время посетители пиццерий никаких изменений не заметят. Владелец российской франшизы сети уверил, что Papa John's так и останется в стране и продолжит поддерживать сотрудников компании и партнеров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.