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15:30

Экономика

Товары начали вывозить из пунктов Wildberries, принимающих участие в забастовке – СМИ

Товары начали вывозить из пунктов Wildberries, принимающих участие в забастовке – СМИ

Из пунктов выдачи Wildberries начали вывозить товары в связи с забастовкой

Некоторые пункты Wildberries в ряде субъектов РФ закрылись из-за забастовки

Сеть пиццерий Papa John's планирует остаться на рынке РФ

Некоторые пункты Wildberries в столичном регионе закрыли из-за забастовки

Сеть пиццерий Papa John's может остаться на российском рынке

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Некоторые пункты Wildberries в ряде регионов России закрылись из-за забастовки

Papa John's может продолжить работу в РФ самостоятельно – СМИ

Пункты выдачи Wildberries могут не открыться 15 марта из-за забастовки их владельцев

Из пунктов выдачи Wildberries, которые принимают участие в забастовке, начали вывозить товар. Об этом пишут СМИ со ссылкой на сотрудников. Они говорят, что пункты деактивируют, то есть отключат от системы, которая позволяет пользователям маркетплейсов видеть адреса на карте.

Владельцы ПВЗ Wildberries 15 марта устроили забастовку, компания списывает со счетов штрафы в сотни тысяч рублей, если в пункт от продавца пришел не тот товар. Отмечается, что из-за этого пункты выдачи терпят убытки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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