Товары начали вывозить из пунктов Wildberries, принимающих участие в забастовке – СМИ

Из пунктов выдачи Wildberries, которые принимают участие в забастовке, начали вывозить товар. Об этом пишут СМИ со ссылкой на сотрудников. Они говорят, что пункты деактивируют, то есть отключат от системы, которая позволяет пользователям маркетплейсов видеть адреса на карте.

Владельцы ПВЗ Wildberries 15 марта устроили забастовку, компания списывает со счетов штрафы в сотни тысяч рублей, если в пункт от продавца пришел не тот товар. Отмечается, что из-за этого пункты выдачи терпят убытки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.