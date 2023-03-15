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Новости

Новости

15:30

Общество

Из пунктов выдачи Wildberries начали вывозить товары в связи с забастовкой

Из пунктов выдачи Wildberries начали вывозить товары в связи с забастовкой

Некоторые пункты Wildberries в ряде субъектов РФ закрылись из-за забастовки

Сеть пиццерий Papa John's планирует остаться на рынке РФ

Некоторые пункты Wildberries в столичном регионе закрыли из-за забастовки

Сеть пиццерий Papa John's может остаться на российском рынке

Некоторые пункты Wildberries в Москве и области перестали выдавать заказы

Некоторые пункты Wildberries в ряде регионов России закрылись из-за забастовки

Papa John's может продолжить работу в РФ самостоятельно – СМИ

Пункты выдачи Wildberries могут не открыться 15 марта из-за забастовки их владельцев

Генпрокуратура поручила проверить сообщения о нарушении прав работников Wildberries

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Компания Wildberries начала вывозить товары из пунктов выдачи, которые принимают участие в забастовке. Об этом сообщают в ряде СМИ.

В московских МФЦ появятся услуги в сфере опеки и регистрации актов гражданского состояния. Об этом рассказали власти города.

В Подмосковье подтоплены участки дорог в шести городских округах. Специалисты прибыли на место, заявили в Минтрансе.

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бизнесэкономикаобществопогодавидеоРоман Карлов
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