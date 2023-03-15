Из пунктов выдачи Wildberries начали вывозить товары в связи с забастовкой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Компания Wildberries начала вывозить товары из пунктов выдачи, которые принимают участие в забастовке. Об этом сообщают в ряде СМИ.

В московских МФЦ появятся услуги в сфере опеки и регистрации актов гражданского состояния. Об этом рассказали власти города.

В Подмосковье подтоплены участки дорог в шести городских округах. Специалисты прибыли на место, заявили в Минтрансе.