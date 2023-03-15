12:45Экономика
Сеть пиццерий Papa John's может остаться на российском рынке
Сеть пиццерий Papa John's планирует остаться в России. Для этого владельцу франшизы придется отделиться от головного американского офиса и продолжить работу самостоятельно.
По словам экспертов, российский владелец планирует обновить концепцию и бренд. Однако, как пишут СМИ, компании предрекают ухудшение качества продукции после того, как российская сеть обретет независимость.
Что может измениться? И как отреагируют посетители? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.