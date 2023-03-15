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12:45

Экономика

Сеть пиццерий Papa John's может остаться на российском рынке

Сеть пиццерий Papa John's может остаться на российском рынке

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Сеть пиццерий Papa John's планирует остаться в России. Для этого владельцу франшизы придется отделиться от головного американского офиса и продолжить работу самостоятельно.

По словам экспертов, российский владелец планирует обновить концепцию и бренд. Однако, как пишут СМИ, компании предрекают ухудшение качества продукции после того, как российская сеть обретет независимость.

Что может измениться? И как отреагируют посетители? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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