Сеть пиццерий Papa John's может остаться на российском рынке

Сеть пиццерий Papa John's планирует остаться в России. Для этого владельцу франшизы придется отделиться от головного американского офиса и продолжить работу самостоятельно.

По словам экспертов, российский владелец планирует обновить концепцию и бренд. Однако, как пишут СМИ, компании предрекают ухудшение качества продукции после того, как российская сеть обретет независимость.

Что может измениться? И как отреагируют посетители? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.