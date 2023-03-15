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07:45

Экономика

Пункты выдачи Wildberries могут не открыться 15 марта из-за забастовки их владельцев

Пункты выдачи Wildberries могут не открыться 15 марта из-за забастовки их владельцев

Генпрокуратура поручила проверить сообщения о нарушении прав работников Wildberries

В Генпрокуратуре РФ поручили проверить сообщения о нарушении прав работников Wildberries

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Пункты выдачи Wildberries могут закрыться 15 марта из-за забастовки их владельцев

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Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries составили требования к компании из-за штрафов

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Пункты выдачи Wildberries могут не открыться 15 марта из-за забастовки их владельцев. Люди недовольны условиями, по которым крупные штрафы за брак и утерянные товары списываются с них. Владельцы пунктов выдачи требуют сделать эту систему максимально прозрачной. Пока условия не выполнены, они собираются объявить забастовку.

Не останутся ли покупатели без заказанных товаров? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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