Пункты выдачи Wildberries могут не открыться 15 марта из-за забастовки их владельцев. Люди недовольны условиями, по которым крупные штрафы за брак и утерянные товары списываются с них. Владельцы пунктов выдачи требуют сделать эту систему максимально прозрачной. Пока условия не выполнены, они собираются объявить забастовку.

Не останутся ли покупатели без заказанных товаров? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.