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15 января, 17:30

Происшествия

Wildberries начал искать свободные склады в Ленобласти после крупного пожара

Wildberries начал искать свободные склады в Ленобласти после крупного пожара

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Компания Wildberries ищет свободные склады под Санкт-Петербургом после крупного пожара. Сопоставимых площадей в Ленинградской области нет, сообщают эксперты рынка. Сгорело более 100 тысяч квадратных метров.

Ущерб оценивается в 10–11 миллиардов рублей. Продавцы, в свою очередь, переживают, что не получат компенсацию за сгоревший товар, а покупатели – посылки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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