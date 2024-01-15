Wildberries начал искать свободные склады в Ленобласти после крупного пожара

Компания Wildberries ищет свободные склады под Санкт-Петербургом после крупного пожара. Сопоставимых площадей в Ленинградской области нет, сообщают эксперты рынка. Сгорело более 100 тысяч квадратных метров.

Ущерб оценивается в 10–11 миллиардов рублей. Продавцы, в свою очередь, переживают, что не получат компенсацию за сгоревший товар, а покупатели – посылки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.