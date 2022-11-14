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Экономика

Турецкие сети общепита планируют выйти на российский рынок до конца 2022 года

Турецкие сети общепита планируют выйти на российский рынок до конца 2022 года

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Турецкие сети общественного питания планируют до конца 2022 года выйти на российский рынок. Две сети – Chitir Chicken и Yesen Burger – собираются работать по франшизе. За счет собственных вложений владельцев откроется ресторан Little Kitchen. Также стало известно, что сеть кофеен Arabica объявила о запуске первого флагманского кафе-магазина в Москве.

Будут ли новые заведения пользоваться популярностью? Что будет с ценовой политикой? Можно ли надеяться, что продукция станет дешевле? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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