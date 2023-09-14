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14 сентября, 12:45

Экономика

Москвичам рассказали о преимуществах регистрации бизнеса через интернет

Москвичам рассказали о преимуществах регистрации бизнеса через интернет

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Каждый третий новый предприниматель в Москве регистрирует свой бизнес через интернет. Многие используют для этого комплексный сервис "Сбера" по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счета.

Благодаря сервису предприниматель может зарегистрировать компанию и открыть расчетный счет без личного посещения налоговой инспекции. Также каждому предпринимателю доступен сервис получения электронной цифровой подписи для сдачи документов в налоговую. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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