Москвичам рассказали о преимуществах регистрации бизнеса через интернет

Каждый третий новый предприниматель в Москве регистрирует свой бизнес через интернет. Многие используют для этого комплексный сервис "Сбера" по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счета.

Благодаря сервису предприниматель может зарегистрировать компанию и открыть расчетный счет без личного посещения налоговой инспекции. Также каждому предпринимателю доступен сервис получения электронной цифровой подписи для сдачи документов в налоговую. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.