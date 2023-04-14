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15:45

Общество

"Спортмастер" обеспечил своих сотрудников экипировкой перед отъездом на службу

"Спортмастер" обеспечил своих сотрудников экипировкой перед отъездом на службу

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О людях, отправившихся служить в зону спецоперации, заботится не только государство, но и работодатели. К примеру, сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" обеспечила своих сотрудников экипировкой перед отъездом на службу. Об этом рассказал представитель компании.

Возможность вернуться на свое рабочее место после службы гарантирует не только работодатель, но и закон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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