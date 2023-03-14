В Генпрокуратуре РФ поручили проверить сообщения о нарушении прав работников Wildberries

В Генпрокуратуре России поручили проверить сообщения о нарушении прав работников Wildberries. В данный момент ПВЗ терпят убытки, а их владельцы жалуются, что маркетплейс списывает со счетом штрафы в размере сотки тысяч рублей. Бизнесмены обещают устроить забастовку.

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" перешла с опытного на серийное производство по отдельным новейшим образцам вооружения. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Министр побывал на предприятии и проинспектировал выполнение гособоронзаказа. Там же Шойгу дал ряд важных поручений. В частности увеличить объемы производства высокоточных средств поражения.

ВС РФ поражают ВСУ сразу на нескольких направления, сообщает Минобороны РФ. Российская армия активно уничтожает украинскую артиллерию. В Харьковской области ВСУ лишились боевой машины реактивной системы залпового огня "Ольха", а в ДНР – "Урагана". Кроме того, у населенных пунктов Доброполье и Клиновое ДНР уничтожены радиолокационные станции производства США.

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