Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20:00

Экономика

Завод "Москвич" планирует расширить дилерскую сеть в РФ

Завод "Москвич" планирует расширить дилерскую сеть в РФ

Пункты выдачи Wildberries стали терпеть убытки из-за штрафов

Пункты выдачи Wildberries могут закрыться 15 марта из-за забастовки их владельцев

Новости часа: российские ПВО за сутки перехватили 23 снаряда HIMARS, "Смерч" и "Ураган"

Новости часа: владельцы пунктов выдачи выдвинули требования к руководству Wildberries

Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries составили требования к компании из-за штрафов

Новости часа: пункты выдачи Wildberries могут временно закрыть 15 марта из-за забастовки

"Актуальный репортаж": поставщик кристаллов Swarovski полностью уйдет из РФ

Новые вывески появились у бывших магазинов Mothercare в России

Сеть Papa John's может продолжить работу в России самостоятельно – СМИ

Завод "Москвич" планирует расширить дилерскую сеть в России. Новые центры рассчитывают открыть в столице, а также в южных регионах – Краснодарском крае и Крыму.

Продажи нового российского автомобиля стартовали в начале марта. Их можно приобрести в 23 городах. Отмечается, что дилеры оформляют фасады автосалонов и совершают первые сделки.

В этом году завод планирует выпустить 40 тысяч новых "Москвичей" с бензиновым двигателем и 10 тысяч электромобилей. Через год объемы выпуска будут удвоены. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикаавтовидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика