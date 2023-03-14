Завод "Москвич" планирует расширить дилерскую сеть в РФ

Завод "Москвич" планирует расширить дилерскую сеть в России. Новые центры рассчитывают открыть в столице, а также в южных регионах – Краснодарском крае и Крыму.

Продажи нового российского автомобиля стартовали в начале марта. Их можно приобрести в 23 городах. Отмечается, что дилеры оформляют фасады автосалонов и совершают первые сделки.

В этом году завод планирует выпустить 40 тысяч новых "Москвичей" с бензиновым двигателем и 10 тысяч электромобилей. Через год объемы выпуска будут удвоены. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.