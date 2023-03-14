Новости часа: владельцы пунктов выдачи выдвинули требования к руководству Wildberries

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владельцы пунктов выдачи Wildberries пишут заявление в полицию и собираются устроить забастовку из-за штрафов от компании. Об этом сообщает ряд СМИ.

Солнце и температуру воздуха до 7 градусов обещают в Москве в среду, 15 марта. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Больше 200 новых рабочих мест появится в столице благодаря запуску регулярных речных маршрутов. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.