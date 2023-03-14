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16:15

Экономика

Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries составили требования к компании из-за штрафов

Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries составили требования к компании из-за штрафов

Новости часа: пункты выдачи Wildberries могут временно закрыть 15 марта из-за забастовки

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Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries начали готовиться к забастовке. Они недовольны условиями оферты – штрафы стали слишком высокими. По их словам, с 3 марта компания списывает с них деньги, если в пункт от продавца пришел не тот товар. Аналогичная ситуация происходит, если пришел бракованный товар.

Чтобы решить проблему, партнеры пришли в офис компании в Москве, но охрана не пустила людей в здание. Подробнее об инциденте – в эфире телеканала Москва 24.

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