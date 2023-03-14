Новости часа: пункты выдачи Wildberries могут временно закрыть 15 марта из-за забастовки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пункты выдачи Wildberries в среду, 15 марта, могут временно закрыть, так как их владельцы намерены устроить забастовку. Об этом сообщает ряд СМИ.

Повышенный уровень опасности из-за гололедицы действует в Москве до четверга, 16 марта. Это данные Гидрометцентра.

Россия продолжает выполнять контрактные обязательства по поставкам энергоресурсов. Об этом заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.