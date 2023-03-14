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11:45

Экономика

Сеть Papa John's может продолжить работу в России самостоятельно – СМИ

Сеть Papa John's может продолжить работу в России самостоятельно – СМИ

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Сеть пиццерий Papa John's может продолжить работу в России, однако для этого необходимо сделать несколько изменений. Об этом сообщает "Коммерсант".

Российский владелец франшизы обновит концепцию и бренд. На сайте, например, уже поменялся логотип "Папа Джонс". Эксперты связывают возможную смену названия с тем, что уже зарегистрирован ряд новых доменов, включая папинапицца.рф, суперпапа.рф и nashpapa.ru.

В марте 2022 года сеть Papa John's International приостановила всю операционную и маркетинговую поддержку пиццерий в России. По данным СМИ, спустя год они планируют развиваться отдельно от головного холдинга.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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