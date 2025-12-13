Мероприятие "Альфа-Конфа" для предпринимателей прошло в Москве

В Москве прошло самое масштабное событие для предпринимателей. На "ЦСКА Арене" собрались почти 9 тысяч участников. Они обменялись опытом, обсудили современные стратегии и стимулы развития.

Предприниматели из разных отраслей объединились для открытого диалога в поиске новых ресурсов для роста, а приглашенные спикеры рассказали о трендах маркетинга, харизме лидера и поделились реальными кейсами. Площадкой для масштабного нетворкинга стала Альфа-Конфа.

