Wildberries вернет покупателям комиссию при оплате картами Visa и Mastercard

Wildberries начал возвращать покупателям комиссию, которую взимал при оплате картами Visa и Mastercard. Ранее Генпрокуратура организовала проверку маркетплейса.

В ведомстве решили разобраться в нарушении прав потребителя и применении незаконных схем с целью получения излишних доходов. Теперь комиссия, равная 3% от покупки, возвращается на счет покупателя. Однако, как пишут СМИ, от штрафа при выявлении нарушений и удара по репутации маркетплейс это не спасет.

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